"Яндекс" запускает сервис для вызова беспилотного такси в "Сколково"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. "Яндекс" запускает на территории "Сколково" сервис для вызова беспилотного автомобиля через приложение "Яндекс.Такси", установленное на смартфоне пользователя. Соответствующее соглашение подписали гендиректор "Яндекса" Елена Бунина и председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов на форуме "Открытые инновации".

Пока опция вызова беспилотника доступна только резидентам "Сколково", которые дадут согласие на участие в тестировании беспилотника. Поездки на беспилотнике для резидентов "Сколково" будут бесплатны. "Нам важно, что автомобиль можно вызвать через приложение, что интегрирует его в "штатную" систему городского транспорта", — отметили в пресс-службе "Яндекса".

"Это первый шаг к тому к тому, чтобы сделать беспилотные автомобили массовым городским транспортом, будничным явлением повседневной жизни. Для нас это очень важный шаг в развитии транспорта будущего", — сказали в пресс-службе интернет-компании.

Как отметили в "Яндексе", технологии позволяют машине следить за дорожной обстановкой, объезжать препятствия, алгоритм никогда не устает, не отвлекается, не нарушает ПДД. "Мы считаем его одним из самых безопасных видов транспорта", — отметили в компании.

"Яндекс" начал работать над технологией беспилотного управления автомобилем в конце 2016 года. Цель проекта — создать технологию, которая не требует присутствия человека за рулем. В феврале 2018 года беспилотный автомобиль "Яндекса" впервые проехал по улицам Москвы после снегопада, а в июне преодолел 789 километров от Москвы до Казани.

В конце августа 2018 года "Яндекс" запустил тестовые поездки на беспилотных автомобилях для жителей Иннополиса (Татарстан). В Иннополисе ежедневно будут ездить два беспилотных автомобиля, открыты пять точек посадки и высадки пассажиров рядом с ключевыми городскими объектами. В перспективе при необходимости количество автомобилей и остановок будет увеличено.