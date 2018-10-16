В России планируют создать демонстратор гибридного авиадвигателя

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Демонстратор перспективной гибридной силовой установки могут испытать в полете на летающей лаборатории в 2020-м году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова Михаил Гордин.

Ранее Минпромторг заказал работу по проектированию гибридного двигателя для перспективных летательных аппаратов. Как сообщал источник РИА Новости в авиационной отрасли, демонстратор гибридной силовой установки планируется создать в России до конца 2019 года.

"Российская компания "СуперОкс", один из ведущих мировых производителей высокотемпературных сверхпроводников, сделала по заказу Фонда перспективных исследований электродвигатель мощностью 500 кВт.… На базе этого двигателя мы ходим создать демонстратор гибридной силовой установки. Если через год, в 2020-м, финансирование продолжится, то мы его испытаем в полете на летающей лаборатории, постараемся подтвердить конструктивные решения, весовую и топливную эффективность", — сказал Гордин.

Он пояснил, что особенностью данного проекта является использование электрического двигателя на высокотемпературных сверхпроводниках. "Использование сверхпроводимости в перспективе позволит кардинально снизить удельную массу электрического двигателя и повысить его КПД практически до 100%", — сказал гендиректор ЦИАМ.

Гордин сообщил, что основная проблема "электродвижения" сейчас – это емкость аккумуляторов. "Поэтому, скорее всего, в ближайшие годы появятся самолеты именно на гибридной тяге. На них будет установлен газотурбинный двигатель, который будет вырабатывать энергию для электромоторов, вращающих винты. Однако прежде чем запускать в серию такие самолеты, нужно понять, как работает эта гибридная силовая установка. В теории схема гибридного двигателя дает существенный прирост в топливной и экологической эффективности, но все это нужно подтвердить на практике", — отметил он.

Собеседник агентства уточнил, научно-исследовательская работа, которую ЦИАМ ведет по заказу Минпромторга, как раз служит для того, чтобы создать демонстратор гибридной силовой установки. "Технологии, разработанные и отработанные при создании демонстратора, могут быть использованы при создании ГСУ для самых различных летательных аппаратов, в том числе многороторных", — резюмировал Гордин.

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