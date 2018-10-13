"Синий экран смерти": новое обновление Windows "убило" компьютеры

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пользователи компьютеров на операционной системе Windows пожаловались на критический сбой, возникший после попытки установить обновление. Об этом сообщает Inquirer.
В частности, после установки обновления компьютер перезагружается и демонстрирует "голубой экран смерти" (BSOD) с сообщением о "неустранимой ошибке". Как отмечает издание, большинство жалоб поступило от пользователей, работающих на ноутбуках Hewlett-Packard, однако подобные обращения поступали и от владельцев других устройств.
В комментариях на форуме техподержки предположили, что проблема заключается в файле HpqKbFiltr.sys, который входит в состав предустановленного программного обеспечения от HP. Некоторым пользователям удалось избавиться от "синего экрана смерти" путем перемещения или переименования этого файла.
Ранее в Сети пожаловались, что в процессе обновления операционной системы до Windows 10 (1809) происходит удаление файлов, которые невозможно вернуть после отката к предыдущей версии.