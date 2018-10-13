В России подешевели старые и новые модели iPhone

Телефоны iPhone XS и iPhone XS Max в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. Архивное фото

Телефоны iPhone XS и iPhone XS Max в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские магазины принялись снижать цены на iPhone нового поколения — XS и XS Max, а также на безрамочные флагманы прошлого года — iPhone X. Об этом свидетельствуют ценовые предложения на рынке.

На старте продаж iPhone XS с памятью 64 ГБ стоил 88 тысяч рублей, сейчас в "Яндекс.Маркете" предложения начинаются от 73 тысяч рублей.

iPhone XS Max, который стартовал в России по цене от 97 тысяч рублей, после падения цен и массовых неофициальных поставок подешевел до 83 тысяч рублей за младшую 64-гигабайтную модификацию.

Как сообщает Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные исследования рынка, прошлогодний iPhone X с 256 гигабайтами памяти стоит 65 тысяч рублей — еще год назад он бы обошелся в 92 тысячи.

Ранее эксперты назвали iPhone самыми защищенными телефонами на рынке. Устройства на операционной системы от Google передают информацию на сервера компании, после чего на основании личных данных пользователей строится их "цифровой портрет" и рассылается таргетированная реклама. Тогда как платформа iOS позволяет хранить большую часть сведений на самом устройстве, подчеркивают эксперты.

Компания SquareTrade ранее провела несколько тестов на новых iPhone XS и XS Max.

Выяснилось, что новейшие смартфоны не обладают достаточной прочностью.

В одном из тестов оба телефона роняли с высоты 182 сантиметра на переднюю и заднюю крышки. В первом случае iPhone Xs и Xs Max получили серьезные повреждения. При падении на переднюю панель стекло Xs разбилось практически полностью, тогда как у Xs Max оно покрылось трещинами. В результате специалисты заявили, что смартфон "очень уязвим к ударам, особенно к падениям".