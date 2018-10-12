В ФПИ рассказали о том, как будет проходить конкурс "Аэробот"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Беспилотники автономно преодолеют полосу препятствий в ходе заключительного этапа конкурса "Аэробот", который пройдёт в декабре, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
Как пояснили в фонде, конкурс пройдёт на полигоне, оборудованном в закрытом помещении площадью в несколько сотен квадратных метров. Во время полета летающим лабораториям предстоит обойти различные препятствия, "финишной линией" дистанции станет окно, через которое аппараты должны покинуть помещение. По условиям конкурса, участникам не будет известна расстановка препятствий, полеты должны осуществляться в полностью автономном режиме без спутниковой навигации.
"Навигация аппаратов будет осуществляться за счет средств технического зрения, обработка данных производится непосредственно на борту беспилотника. Каждая команда разработала свои программно-аппаратные решения для выполнения этой задачи. Проведение второго этапа конкурса запланировано на декабрь 2018 года, место проведения соревнований уточняется", — заявил руководитель проекта ФПИ Александр Кондратьев.
Конкурс на лучшее решение в области программно-аппаратного обеспечения для автономного управления беспилотными мультироторными летательными аппаратами "Аэробот" начался в августе 2017 года. Заявки на участие в первенстве подали 44 научных коллектива. К первому виртуальному этапу конкурса были допущены 10 команд, из них лучшие результаты показали команды АО "НКБ РиСУ", Национального Томского политехнического университета, Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН и Московского физико-технического института.