В ФПИ рассказали о том, как будет проходить конкурс "Аэробот"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Беспилотники автономно преодолеют полосу препятствий в ходе заключительного этапа конкурса "Аэробот", который пройдёт в декабре, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

"ФПИ передал участникам второго (заключительного) этапа конкурса "Аэробот" летающие лаборатории на базе мультироторных беспилотных летательных аппаратов. В финале первенства примут участие четыре команды, которым предстоит продемонстрировать свои решения в области автономного управления БПЛА в реальных условиях", — говорится в сообщении.

Как пояснили в фонде, конкурс пройдёт на полигоне, оборудованном в закрытом помещении площадью в несколько сотен квадратных метров. Во время полета летающим лабораториям предстоит обойти различные препятствия, "финишной линией" дистанции станет окно, через которое аппараты должны покинуть помещение. По условиям конкурса, участникам не будет известна расстановка препятствий, полеты должны осуществляться в полностью автономном режиме без спутниковой навигации.

"Навигация аппаратов будет осуществляться за счет средств технического зрения, обработка данных производится непосредственно на борту беспилотника. Каждая команда разработала свои программно-аппаратные решения для выполнения этой задачи. Проведение второго этапа конкурса запланировано на декабрь 2018 года, место проведения соревнований уточняется", — заявил руководитель проекта ФПИ Александр Кондратьев.

Как полагают в ФПИ, системы автономного управления беспилотными летательными аппаратами могут быть востребованы, в частности, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций для поиска пострадавших и мониторинга обстановки.

Конкурс на лучшее решение в области программно-аппаратного обеспечения для автономного управления беспилотными мультироторными летательными аппаратами "Аэробот" начался в августе 2017 года. Заявки на участие в первенстве подали 44 научных коллектива. К первому виртуальному этапу конкурса были допущены 10 команд, из них лучшие результаты показали команды АО "НКБ РиСУ", Национального Томского политехнического университета, Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН и Московского физико-технического института.