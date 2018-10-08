Google подтвердил утечку данных пользователей из-за сбоя в работе ПО

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Компания Google в понедельник подтвердила раскрытие личных данных порядка 500 тысяч пользователей социальной сети Google+ в результате сбоя работы программы, говорится в заявлении компании в ее блоге.

"Мы провели подробный анализ данных за две недели до исправления ошибки (в марте 2018 года — ред.) и выяснили, что сбой потенциально повлиял на данные порядка 500 тысяч пользователей Google+. Наш анализ показал, что этими данными могли воспользоваться 438 приложений", — говорится в заявлении компании.

Речь идет о данных пользователей, которые не были помечены как "публичные", но, тем не менее, к ним получили доступ разработчики приложений для соцсети.

К этим данным относится дополнительная информация профиля пользователя, включая имя, адрес электронной почты, профессия, пол и возраст, уточняет компания, но не содержит данные постов, сообщений, данных учетной записи, номеров телефонов или контента из облачных сервисов G Suite.