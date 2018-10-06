Google Chrome перестанет работать на 32 миллионах устройств

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Браузер Google Chrome прекратит поддержку операционных систем Android 4.1 — 4.3 Jelly Bean, сообщает портал IXBT. © РИА Новости Пользователей Android предупредили об опасности популярного приложения

Наиболее старой версией операционной системы, которую будет поддерживать браузер, станет Android 4.4.

Портал не сообщает, когда именно произойдут подобные изменения. При этом отмечается, что устаревшая система используется на 3,2 процента от общего числа гаджетов на базе Android. Поскольку всего в использовании на данный момент остается примерно миллиард устройств на этой операционной системе, то число гаджетов, на которых перестанет работать Chrome, как указывается в статье, составит около 32 миллионов устройств.