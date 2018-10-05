В Microsoft прокомментировали удаление файлов пользователей Windows 10

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Специалисты Microsoft проверяют сведения об удалении файлов пользователей при обновлении операционной системы Windows 10, заявил изданию Business Insider представитель компании.

Он также отметил, что система будет предлагать пользователям установить обновление только 9 октября. По его словам, пока на него переходят только наиболее продвинутые юзеры.

В пятницу СМИ сообщили, что в процессе обновления операционной системы до Windows 10 (1809) у пользователей пропадают файлы из папки "Мои документы", и вернуть их после отката к предыдущей версии не удается. Проблема предположительно заключается в некорректной работе новой функции клиента OneDrive, отвечающей за автоматическое копирование данных.