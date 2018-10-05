Центр инновационных технологий для городов планируют создать в октябре

ЖЕНЕВА, 5 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый Центр компетенции, который займется разработкой и внедрением инновационных технологий для городов в рамках федерального проекта "смарт-сити", может заработать в октябре, заявил РИА Новости заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

"Мы сейчас ведем это обсуждение на экспертном уровне и планируем создать Центр компетенций, который будет постоянно над этим работать. Я думаю, что мы объявим об этом уже в ближайший месяц, с конкретными деталями", — сказал Чибис.

Замминистра отметил, что на экспертном уровне вопросы внедрения новых технологий в городах уже обсуждаются на площадке министерства ЖКХ, однако в ближайшее время эти темы должны перейти в ведение специализированной организации. В частности, одним из направлений работы Центра станет внедрение в городскую среду экологического общественного транспорта.

"Любое внедрение технологий связано с набором законодательных регламентов и ограничений. Нам эти ограничения надо снимать не в пилотном режиме, а системно. Тема экологического транспорта актуальна. Конечно, первым этапом будет ситуация с транспортной логистикой – проектированием, перевозками и так далее. Но не может быть комфортного города с неблагоприятной экологической ситуацией", — добавил Чибис.