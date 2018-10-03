Instagram устранил сбой в работе сервиса

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Социальная сеть для обмена фотографиями Instagram устранила сбой в работе, который возник ранее в среду в ряде стран, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Мы знаем, что у некоторых пользователей возникли трудности со входом в Instagram. Мы быстро отреагировали на проблему и устранили ее", — сказал представитель Instagram.

Ранее в среду пользователи cоцсети в ряде стран сообщили о сбое в работе сервиса. О проблемах в работе Instagram сообщали пользователи из Нидерландов, Великобритании, Германии, России, США и других стран.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.