МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Вторые всероссийские соревнования морских роботов "Аквароботех" пройдут в августе-сентябре 2019 года, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

"В рамках запланированной на август-сентябрь 2019 года научно-практической конференции "Перспективы развития роботизированных комплексов морского базирования" пройдут вторые всероссийские соревнования по морской робототехнике "Аквароботех-2019", – говорится в сообщении.

Соревнования и конференция проводятся по поручению правительства России, отмечают в фонде. При этом к участию в соревнованиях приглашаются команды силовых структур, производители и разработчики морской робототехники, студенческие коллективы.

"Координация работы по подготовке и проведению первенства возложена на коллегию Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Программа и место проведения конференции уточняются", – добавили в фонде.

Первые всероссийские соревнования по морской робототехнике "Аквароботех-2018" прошли в августе-сентябре 2018 года во Владивостоке. В первом этапе соревнований, который проводился по направлениям безэкипажных катеров, автономных и телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов, приняли участие 12 команд силовых ведомств и 7 команд производителей и разработчиков морских роботизированных комплексов. Во втором этапе участвовали девять студенческих команд из Санкт-Петербурга, Владивостока, Севастополя, Новосибирска и Северодвинска.