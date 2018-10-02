МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Американская корпорация Google объявила об ужесточении требований к расширениям в браузере Chrome, говорится в сообщении на блоге Chrome.

"Недавно мы предприняли ряд шагов по повышению безопасности в расширениях (браузера. — Прим. ред.), запустив технологию многопоточных фреймов (OOPIF) и отказавшись от встраиваемой установки (установка расширений со сторонних сайтов. — Прим. ред.), а также значительно продвинулись в способности обнаруживать и блокировать вредоносные расширения. Теперь мы вносим более фундаментальные изменения в работу расширений Chrome", — говорится в сообщении.

Теперь у пользователей будет возможность ограничить для самих расширений доступ к информации. Разрешение доступа расширения к конкретной странице в интернете пользователю придется подтверждать щелчком. Компания также обещает ужесточить процедуру проверки сложных дополнений.

Изменения будут работать по умолчанию в новой 70-й версии браузера, запуск которой, как ожидается, произойдет в период с октября по декабрь. Некоторые изменения вступили в силу уже в понедельник. Так, официальный магазин браузера Chrome Web Store стал запрашивать повышенные требования по доступности кода расширения.

"Chrome Web Store больше не разрешает размещение расширений с запутанным кодом… Существующие (в магазине. — Прим. ред.) расширения с таким кодом могут разместить обновления в течение следующих 90 дней, а если все еще не будут соответствовать новым требованиям, будут удалены из магазина в начале января", — сообщила компания.

Google Chrome — бесплатное программное обеспечение от компании Google. Поддерживается в различных операционных системах. Впервые запущен в 2008 году.