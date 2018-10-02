Эксперты прокомментировали утечку IP-адресов клиентов Telegram

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости/Прайм. Утечка IP-адресов пользователей мессенджера Telegram во время звонков, хоть и затронула менее 0,01% всех звонков, но может оказаться как мелкой брешью в безопасности мессенджера, так и колоссальной ошибкой, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Во вторник основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что утечки IP-адресов пользователей во время аудиовызовов через мессенджер Telegram затронули менее 0,01% звонков. По словам Дурова, во время однорангового (P2P) вызова оба устройства, с которых совершается звонок, должны знать IP-адреса друг друга. Благодаря тому, что вызов совершается напрямую без использования дополнительных серверов, качество и скорость передачи аудиоданных повышаются. Однако теперь во всех приложениях Telegram есть возможность отключить P2P.
Мелкий недочет или крупная ошибка
"Если злоумышленники хотят взломать определенный аккаунт, им хватит тех самых 0,01%, о которых говорит Павел (Дуров, основатель Telegram — ред.). Добавить к этому социальную инженерию, и вопрос о приватности уходит в прошлое", — рассказал он.
Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц противоположного мнения. "Была небольшая брешь, которой, я думаю, никто не успел воспользоваться и особо незачем. Но для идентификации абонента теоретически можно было воспользоваться. На мой взгляд, Telegram остаётся довольно защищённым мессенджером", — сказал он.
"В любом софте есть баги в безопасности, поэтому устранение таких брешей процесс эволюционный. Чем сложнее приложение, тем больше в нем может быть слабых мест в области безопасности, которые устраняются по мере их обнаружения", — добавил эксперт.
"Технология P2P предполагает прямую связь между двумя точками и прямую отправку данных между двумя устройствами, участвующими в "разговоре". Любая система, использующая P2P-подход, будет раскрывать IP-адреса. Чтобы этого не произошло, конечно, можно специально пускать трафик через свой сервер (как, в данном случае, делает Telegram), тогда IP-адресов видно не будет. Но если пользователи использовали Desktop-версию мессенджера, то при звонке все равно раскрывался их IP-адрес", — пояснил он.
"Единственная "ошибка", которая была изначально допущена, заключается в том, что отсутствовала возможность отказаться от P2P. Это было неправильно, но сейчас этот недочет уже исправлен", — напомнил он.