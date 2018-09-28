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Россияне начали перепродавать новые iPhone сразу после начала продаж

(обновлено: 15:21 28.09.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКоробки с телефонами iPhone XS и iPhone XS Max. 28 сентября 2018Коробки с телефонами iPhone XS и iPhone XS Max. 28 сентября 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россияне начали перепродавать купленные новые iPhone после официального старта продаж, первые объявления об этом появились уже утром, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса объявлений "Юла".

Очередь у магазина re:Store на ул. Тверская перед стартом продаж новых моделей iPhone
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
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В России сегодня утром стартовали продажи смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max, которые были представлены компанией Apple 12 сентября. Цена на iPhone XS начинается от 87,990 тысячи рублей, а на iPhone XS Max — от 96,990 тысячи. Предзаказы на эти модели ритейлеры начали принимать 21 сентября.

"Получив телефоны на руки, россияне бросились перепродавать телефоны на "Юле". Первые объявления появились с самого утра. Как и в прошлом году, многие продавцы имеют несколько экземпляров телефонов на руках и стараются подтвердить их наличие соответствующими фотографиями", — рассказали в пресс-службе сервиса.

Эволюция iPhone
© РИА Новости, Инфографика
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Эволюция iPhone

Там также уточнили, что активней всего выставляют на продажу iPhone XS с объемом памяти 256 и 64 Гб. При этом модель с памятью 512 Гб (ее официальная цена — 127,990 тысячи рублей) популярностью не пользуется. С точки зрения цвета корпуса чаще всего продают черный (space gray) и золотой.

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В компании отмечают, что в отличие от прошлого года, когда на рынок вышел iPhone X, в этом году продавцы готовы отдавать новые iPhone с минимальной наценкой. В прошлом году наценка на новые iPhone на "Юле" сразу же после начала их продаж в России достигала 2,3 раза. А самой популярной для перепродажи была модель iPhone X на 64 Гб, то есть самая бюджетная.

Сейчас же средняя наценка на "Юле" составляет всего 5,5 тысячи рублей. Например, самую популярную по количеству объявлений модель на "Юле" iPhone XS 256 Гб продают в среднем за 106 тысяч рублей (у официальных реселлеров она стоит 100,99 тысячи рублей). Такую же по объему памяти модель, но с большим экраном (iPhone XS Max 256 Гб), отдают в среднем за 118 тысяч рублей. В магазинах она стоит 109,99 тысячи рублей.

Старт продаж новых iPhone в России
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМагазин re:Store на Тверской улице в Москве открыл двери для покупателей ровно в девять часов утра.Старт продаж в России iPhone XS и XS Max в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Магазин re:Store на Тверской улице в Москве открыл двери для покупателей ровно в девять часов утра.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ день старта продаж ритейлер раздал 250 талонов для покупателей, в торговый зал пускали строго по номерам.Телефоны iPhone XS и iPhone XS Max в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В день старта продаж ритейлер раздал 250 талонов для покупателей, в торговый зал пускали строго по номерам.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПервые восемь человек не объявились.Коробки с телефонами iPhone XS и iPhone XS Max в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 28 сентября 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Первые восемь человек не объявились.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЧеловек с девятым талоном первым зашел в магазин, но ничего не купил.Юноша в очереди у магазина re:Store на Тверской улице в Москве, где 28 сентября начались продажи новых iPhone XS и iPhone XS Max
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Человек с девятым талоном первым зашел в магазин, но ничего не купил.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСледующий покупатель приобрел iPhone ХS Max 512 Гб. Он рассказал, что простоял в очереди всего два с половиной часа.Фоторепортер фотографирует телефоны iPhone XS и iPhone XS Max в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Следующий покупатель приобрел iPhone ХS Max 512 Гб. Он рассказал, что простоял в очереди всего два с половиной часа.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк"Пришел в 6.30, получил талон. И место в очереди себе не покупал. Очень рад покупке", — сказал он.Сотрудники магазина re:Store на Тверской улице в Москве демонстрируют коробки с телефонами iPhone XS и iPhone XS Max
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Пришел в 6.30, получил талон. И место в очереди себе не покупал. Очень рад покупке", — сказал он.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОчередь за iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr начала выстраиваться задолго до старта продаж.Старт продаж в России iPhone XS и XS Max
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Очередь за iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr начала выстраиваться задолго до старта продаж.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПервые три человека пришли к магазину на Тверской еще в воскресенье, 23 сентября.Коробки с телефонами iPhone XS и iPhone XS Max в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 28 сентября 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Первые три человека пришли к магазину на Тверской еще в воскресенье, 23 сентября.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПредприимчивые граждане пытались продать места в очереди, стоимость услуги достигала нескольких сотен тысяч рублей.Старт продаж в России iPhone XS и XS Max
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Предприимчивые граждане пытались продать места в очереди, стоимость услуги достигала нескольких сотен тысяч рублей.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКомпания Apple презентовала новинки 12 сентября.Посетители в магазине re:Store торгово-развлекательного центра «Галерея» в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Компания Apple презентовала новинки 12 сентября.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРитейлеры отмечали повышенный спрос к смартфонам уже на этапе предзаказа.Посетители заходят в магазин re:Store торгово-развлекательного центра «Галерея» в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Ритейлеры отмечали повышенный спрос к смартфонам уже на этапе предзаказа.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЦены на iPhone XS начинаются от 87,99 тысячи рублей, на iPhone XS Max — от 96,99 тысячи.Мужчина рассматривает телефон iPhone XS Max в магазине re:Store торгово-развлекательного центра «Галерея» в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Цены на iPhone XS начинаются от 87,99 тысячи рублей, на iPhone XS Max — от 96,99 тысячи.
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