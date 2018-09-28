Россияне начали перепродавать новые iPhone сразу после начала продаж

Коробки с телефонами iPhone XS и iPhone XS Max. 28 сентября 2018

Коробки с телефонами iPhone XS и iPhone XS Max. 28 сентября 2018

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россияне начали перепродавать купленные новые iPhone после официального старта продаж, первые объявления об этом появились уже утром, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса объявлений "Юла".

В России сегодня утром стартовали продажи смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max, которые были представлены компанией Apple 12 сентября. Цена на iPhone XS начинается от 87,990 тысячи рублей, а на iPhone XS Max — от 96,990 тысячи. Предзаказы на эти модели ритейлеры начали принимать 21 сентября.

"Получив телефоны на руки, россияне бросились перепродавать телефоны на "Юле". Первые объявления появились с самого утра. Как и в прошлом году, многие продавцы имеют несколько экземпляров телефонов на руках и стараются подтвердить их наличие соответствующими фотографиями", — рассказали в пресс-службе сервиса.

Там также уточнили, что активней всего выставляют на продажу iPhone XS с объемом памяти 256 и 64 Гб. При этом модель с памятью 512 Гб (ее официальная цена — 127,990 тысячи рублей) популярностью не пользуется. С точки зрения цвета корпуса чаще всего продают черный (space gray) и золотой.

В компании отмечают, что в отличие от прошлого года, когда на рынок вышел iPhone X, в этом году продавцы готовы отдавать новые iPhone с минимальной наценкой. В прошлом году наценка на новые iPhone на "Юле" сразу же после начала их продаж в России достигала 2,3 раза. А самой популярной для перепродажи была модель iPhone X на 64 Гб, то есть самая бюджетная.

Сейчас же средняя наценка на "Юле" составляет всего 5,5 тысячи рублей. Например, самую популярную по количеству объявлений модель на "Юле" iPhone XS 256 Гб продают в среднем за 106 тысяч рублей (у официальных реселлеров она стоит 100,99 тысячи рублей). Такую же по объему памяти модель, но с большим экраном (iPhone XS Max 256 Гб), отдают в среднем за 118 тысяч рублей. В магазинах она стоит 109,99 тысячи рублей.