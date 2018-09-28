СМИ узнали, за сколько продали третье место в очереди за iPhone в Москве

Люди в очереди у магазина re:Store на Тверской улице в Москве, где 28 сентября начнутся продажи новых iPhone XS и iPhone XS Max

Люди в очереди у магазина re:Store на Тверской улице в Москве, где 28 сентября начнутся продажи новых iPhone XS и iPhone XS Max

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Молодой человек Сергей, простоявший четыре дня в очереди за новыми iPhone в re:Store на Тверской улице, продал третье место за символическую сумму в две тысячи рублей. Об этом он рассказал каналу "360".

Студент признался, что планировал получить 250 тысяч рублей, но желающих выкупить его место за такую сумму не нашлось.

"Сейчас первые 30 человек спрашивают друг у друга, удалось ли кому-нибудь продать место в очереди. Нет, ни у кого не вышло. В процессе стояния предложений о покупке за меньшую сумму (в 50-70 тысяч) тоже не было. Хотя потенциальные клиенты встречались", — пояснил молодой человек.

Свой неуспех он объяснил тем, что "модель не особо революционная", вокруг новых смартфонов Apple не было такого ажиотажа, как раньше.

Ранее первый покупатель нового iPhone в Москве рассказал, что простоял за смартфоном всего 2,5 часа, а место в очереди не покупал.



