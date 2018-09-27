Авиакомпания S7 рассказала о планах по внедрению регистрации по селфи

БУДАПЕШТ, 27 сен — РИА Новости. Авиакомпания S7 внедряет регистрацию по селфи в московском аэропорте "Домодедово" и новосибирском "Толмачёво", рассказал журналистам руководитель проектов отдела инноваций Тупак Бастидас (Tupac Bastidas) в кулуарах форума Europe Air Transport IT Summit-2018.

"У нас идет пилотный проект в бизнес-залах аэропортов "Домодедово и "Толмачёво", с помощью которых мы будем идентифицировать пассажиров на входе и на выходе (по селфи — ред.). Мы еще внедряем, в данный момент. Пока мы рассматриваем только бизнес-залы, потому что в проекте требуется помощь аэропорта, инфраструктура, помещения, связи", — сообщил он, отвечая на вопрос о планах компании по введению регистрации по селфи.

Он добавил, что многие российские аэропорты также заинтересованы во введении технологии радиочастотной идентификации багажа (RDIF). "Аэропорт Сочи уже внедряет эти технологии", — сообщил он.

В основе RFID (Radio Frequency Identification) лежит технология передачи с помощью радиоволн информации, необходимой для распознавания объектов. С ее помощью можно отслеживать передвижение багажа пассажиров и снизить вероятности его пропажи.

S7 — крупнейший частный авиационный холдинг РФ, состоит из двух перевозчиков — авиакомпании "Сибирь" и авиакомпании "Глобус".