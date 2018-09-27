Авиакомпания S7 рассказала о планах по внедрению регистрации по селфи

БУДАПЕШТ, 27 сен — РИА Новости. Авиакомпания S7 внедряет регистрацию по селфи в московском аэропорте "Домодедово" и новосибирском "Толмачёво", рассказал журналистам руководитель проектов отдела инноваций Тупак Бастидас (Tupac Bastidas) в кулуарах форума Europe Air Transport IT Summit-2018.
Он добавил, что многие российские аэропорты также заинтересованы во введении технологии радиочастотной идентификации багажа (RDIF). "Аэропорт Сочи уже внедряет эти технологии", — сообщил он.
В основе RFID (Radio Frequency Identification) лежит технология передачи с помощью радиоволн информации, необходимой для распознавания объектов. С ее помощью можно отслеживать передвижение багажа пассажиров и снизить вероятности его пропажи.
S7 — крупнейший частный авиационный холдинг РФ, состоит из двух перевозчиков — авиакомпании "Сибирь" и авиакомпании "Глобус".