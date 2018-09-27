В аэропорту "Домодедово" багаж будут сортировать роботы

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Багаж в аэропорту "Домодедово" будут сортировать роботы, что обеспечит дополнительную сохранность и точность при доставке багажа пассажиров на рейс, сообщает пресс-служба аэропорта.

"В московском аэропорту "Домодедово" завершается тестирование роботизированного склада временного хранения багажа. Голландская компания Vanderlande впервые установила подобное оборудование в российском аэропорту", — говорится в сообщении.

Роботизированный склад хранения багажа находится в новом сегменте терминала и состоит из 12 трехметровых стеллажей. Между ними по специальным рельсам со скоростью 14 километров в час передвигаются шесть роботов, которые перемещают сумки на поддонах, оснащенных микрочипами. Роботы за две минуты после поступления команды находят нужный лоток и перевозят сумку к месту комплектации рейса. Это происходит в автоматическом режиме.

Отмечается, что интеллектуальное программное обеспечение позволяет контролировать все этапы перемещения сумки в автоматической системе сортировки багажа (АССБ) с момента ее сдачи до погрузки в самолет. Каждая единица багажа доставляется на отдельном поддоне, что практически исключает риски потери или повреждения вещей пассажиров. Общая длина багажной ленты АССБ превышает 15 километров, она перемещает лотки со скоростью до 1,5 метра в секунду.