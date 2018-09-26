В России появится лизинг смартфонов

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Лизинг смартфонов впервые запускается в России, такую услугу с октября предложит южнокорейский производитель Samsung, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Согласно условиям программы, услуга пока будет распространяться только на флагманские смартфоны Samsung (Galaxy S9 и S9+, Note9). Услугу можно будет получить в фирменных салонах компании в Москве, в дальнейшем Samsung планирует расширить список городов и партнёров.

Стоимость лизинга составит от 3,79 тысячи рублей в месяц. Полностью оплатив смартфон, можно будет получить его в собственность. При этом за отказ от лизинга клиент должен будет заплатить 3,9 тысячи рублей, рассказала представитель Samsung.

Кроме того, по ее словам, участник программы сможет бесплатно поменять смартфон на более новую модель при отсутствии повреждений после внесения 12 платежей или после 6 платежей с доплатой в 3,9 тысячи рублей. Поврежденный гаджет также можно будет обменять, но уже с доплатой. "Samsung включит в каждый договор возможность один раз заменить в сервисе разбитый экран или заднюю панель", — отметили в пресс-службе.