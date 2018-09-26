Российские ученые приступили к работам по созданию квантового компьютера

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские учёные приступили к работам по созданию квантового компьютера, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора – руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Сергей Гарбук.

Ранее сообщалось, что научно-технический совет ФПИ одобрил проект по созданию в России квантового компьютера в 2018–2021 годах. Как заявлял Гарбук РИА Новости, многокубитный квантовый компьютер может быть создан в России осенью 2021 года.

"Да", — сказал он, отвечая на вопрос, начались ли работы.

По его словам, головным исполнителем по этому проекту является центр компетенций Национальной технологической инициативы в области квантовых технологий, созданный на физическом факультете Московского государственного университета. "Вместе с МГУ работы выполняет ряд других организаций. Мы стремимся так организовать работы перед запуском проекта, чтобы в его финансировании участвовали другие институты развития и заказчики", — добавил Гарбук.

В частности, фонд проводит ряд совещаний по координации нашей работы с Российской венчурной компанией, АНО "Цифровая экономика", с министерством науки и высшего образования. "Считаем, что такая координация работ на федеральном уровне в данном случае исключительно важна. Это новое дело, мы находимся в начале пути, в случае успеха это технологическое направление сулит огромные преимущества для нашей страны. Здесь важно учесть интересы всех сторон и участников", — заключил Гарбук.

Квантовый компьютер — вычислительное устройство, использующее в своей работе квантовомеханические эффекты. Считается, что квантовые компьютеры будут иметь колоссальные преимущества перед традиционными ЭВМ с точки зрения расчета сложных систем и декодирования сколь угодно сложных шифров.

Соглашение о научно-техническом проекте по созданию многокубитного квантового компьютера было подписано в феврале 2018 года в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи между Внешэкономбанком, компанией "ВЭБ Инновации", Фондом перспективных исследований, МГУ имени М.В. Ломоносова и АНО "Цифровая экономика". Соглашение стало основой для формирования квантового консорциума, предполагается, что такой формат взаимодействия позволит большому количеству российских научных коллективов, финансирующих организаций и потенциальных потребителей принять участие в реализации прорывных проектов в сфере квантовых технологий.