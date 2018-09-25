Левин заявил о разработке технологии обеспечения интернетом Крайнего Севера

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В России разрабатывается новая технология обеспечения интернетом регионов Крайнего Севера РФ, сейчас она находится на стадии проработки и согласования, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике информационным технологиям и связи Леонид Левин.
"Сейчас продумывается другая технология решения подобных проблем на базе не универсальных услуг связи, другая технология, которая может помочь и таким регионам дальним. Она сейчас находится на стадии проработки и согласования. Будем надеяться, что ваш вопрос будет решен положительно", — сказал Левин, обращаясь к представителю региона.
При этом он уточнил, что раскрывать деталей пока не может.
Сам законопроект комитет решил не поддерживать.