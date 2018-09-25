Левин заявил о разработке технологии обеспечения интернетом Крайнего Севера

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В России разрабатывается новая технология обеспечения интернетом регионов Крайнего Севера РФ, сейчас она находится на стадии проработки и согласования, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Во вторник в ходе заседания комитета обсуждался вопрос о выравнивании тарифов на использование интернета в районах Крайнего Севера, где отсутствует оптико-волоконная связь или иные наземные возможности предоставления доступа к интернету. Ранее дума Чукотского автономного округа внесла в Госдуму соответствующий законопроект, который предусматривает возмещение стоимости использования спутниковых систем связи оператором и тем самым обеспечивает снижение тарифа на указанные услуги.

"Сейчас продумывается другая технология решения подобных проблем на базе не универсальных услуг связи, другая технология, которая может помочь и таким регионам дальним. Она сейчас находится на стадии проработки и согласования. Будем надеяться, что ваш вопрос будет решен положительно", — сказал Левин, обращаясь к представителю региона.

При этом он уточнил, что раскрывать деталей пока не может.

Сам законопроект комитет решил не поддерживать.