В Подмосковье тестируют оборудование для внедрения в России стандарта 5G

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Оборудование стандарта пятого поколения передачи мобильной связи проходит тестирование во Всероссийском научно-исследовательский институте физико-технических и радиотехнических измерений (ФГУП "ВНИИФТРИ" Росстандарта), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор института Сергей Донченко.

"В данный момент в институте проходит тестирование антенных систем, которые будут формировать и принимать сигналы в стандарте пятого поколения передачи мобильной связи, так называемый стандарт 5G. Скорость и объемы передачи данных в этих сетях вырастут, но остается требование по сохранению низкой вероятности ошибки. Биты информации в вычислительной технике формируются на основе стандартов частоты. И если у этого стандарта плохая точность, вероятность ошибки увеличивается", — сказал Донченко.

Как отметил гендиректор НИИ, сети 5G впервые в истории потребовали обеспечения точности синхронизации между сотовыми станциями лучше 120 наносекунд, что является довольно сложной задачей и требует разработки новой аппаратуры частотно-временной синхронизации.