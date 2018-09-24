В новом iPhone нашли изъян

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Посетители ресурса Reddit пожаловались на бракованные экраны у новых iPhone XS — при использовании минимальной яркости черный цвет отображается как серый с оранжевым оттенком.

Один из пользователей сравнил работу iPhone X и XS. При использовании приложения Twitter с ночной темой заметна разница, хотя на гаджетах отключены ночной режим, TrueTone и автояркость.

© Фото : u/Defying Сравнение экранов iPhone XS (слева) и iPhone X © Фото : u/Defying Сравнение экранов iPhone XS (слева) и iPhone X

Ранее сообщалось, что Apple установила рекорд по стоимости ремонта смартфонов. Так, замена дисплея iPhone XS Max обойдется владельцу в 329 долларов (около 20 тысяч рублей. — Прим. ред.).

В России продажи новых гаджетов начнутся 28 сентября, предзаказ возможен с 14-го числа. Официальная цена iPhone XS начинается от 88 тысяч рублей, на iPhone XS Max — от 97 тысяч, бюджетная модель iPhone XR обойдется примерно в 65 тысяч.