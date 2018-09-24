В Windows нашли критическую уязвимость

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Эксперты выявили в компьютерах на Windows уязвимость, которая позволяет злоумышленникам устанавливать на устройства вирусы. Об этом сообщается на сайте исследовательской компании Zero Day Initiative.

Брешь обнаружили в работе базы данных JET Database Engine в Windows 7, однако, по информации аналитиков, под угрозой могут быть все операционные системы Windows.

Специалисты предупредили компанию Microsoft об угрозе, однако в течение 120 дней разработчики не внесли никаких исправлений и не нашли механизмов защиты.

По данным экспертов, уязвимость позволяет удаленно запускать код на компьютере и устанавливать вредоносные программы. Это становится возможным после того, как пользователь открывает специально созданный хакерами файл с данными в формате JET.