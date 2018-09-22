С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Роскомнадзор и менеджмент мессенджера Телеграм могут прийти к компромиссному решению, поиск которого остается актуальным, считает спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

"Невозможно навсегда заблокировать какой-то один ресурс, также как и невозможно позволить какому-либо одному ресурсу проводить абсолютно самостоятельную независимую от государства политику… Поиск этого компромисса (между Роскомнадзором и Телеграм) по-прежнему остается на повестке дня… Здесь поступательное движение и выработка компромиссных моделей возможны", — сказал Песков журналистам.

Спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию добавил, что, в настоящее время, "ни одно ведомство в мире не располагает возможностями для полноценной блокировки какого-либо сервиса в интернете". "Технически, технологически и архитектурно это невозможно", — считает он.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.