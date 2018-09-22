Apple тайно добавила функцию слежения в iOS 12, пишут СМИ

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Американская корпорация Apple в последнем обновлении своей операционной системы незаметно добавила "рейтинг доверия" пользователей, который основывается на использовании владельцами своего iPhone и других устройств компании, пишет The Independent.

Отмечается, что в политику конфиденциальности была внесена поправка, согласно которой этот рейтинг будет формироваться на основе количества звонков и электронных писем пользователя для борьбы с мошенничеством.

"Чтобы распознать и предотвратить мошенничество при совершении покупок, мы будем применять информацию о том, как вы используете своё устройство, включая приблизительное количество принятых и совершённых звонков, а также отправленных и полученных электронных писем, для составления рейтинга доверия", — сказано в обновленном тексте. Однако там не приведено конкретных примеров, каким образом эти изменения позволят предотвратить мошенничество.

Как отмечает издание, этот "рейтинг доверия" напоминают один из эпизодов сериала "Черное зеркало", в котором у каждого человека был собственный рейтинг, который влиял на доступность медицины, транспорта и жилья на людей.

Кроме того, The Independent выделяет очень расплывчатые формулировки в измененной политике конфиденциальности, которые могут быть поняты в более широком и искаженном смысле. При этом новая поправка также применяется и к тем устройствам, которые не могут отправлять электронные письма или совершать звонки.

В компании Apple пока не комментировали этот вопрос, добавляет издание.