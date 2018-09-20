МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Минкомсвязь предлагает законодательно обязать устанавливать отечественные антивирусные программы на все персональные компьютеры, ввозимые и создаваемые на территории РФ, начиная с 1 августа 2020 года, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на внесенный в правительство паспорт нацпроекта "Цифровая экономика".

По данным издания, в отзыве Минэкономразвития, направленном 11 сентября в Минкомсвязь и аппарат правительства, говорится, что введение этой нормы следует обосновать "целью обеспечения национальной безопасности". Это позволит обосновать отступление от принципов ВТО.

"Нормы ВТО позволяют в целях обеспечения национальной безопасности вводить подобные меры. Более того, они вводятся вне зависимости от страны происхождения персонального компьютера и устанавливают аналогичные требования для российских производителей. Учитывая активное развитие информационных технологий, такие меры представляются обоснованными", — сообщили газете в пресс-службе Минэкономразвития.

В Минкомсвязи не ответили на запрос издания.

На рынке антивирусов есть сильные отечественные игроки, но принудительная установка их продуктов вряд ли позволит качественно решить вопросы национальной безопасности, сомневается эксперт по кибербезопасности Кирилл Керценбаум. Отсутствие конкуренции всегда негативно влияет на качество продукта, кроме того, многое зависит от того, как сам владелец ПК будет использовать отечественный продукт и будет ли вообще, ведь никто не мешает ему его удалить, сказал он газете.