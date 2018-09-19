В России появится сотовая сеть для чиновников, пишут СМИ

Депутаты во время выступления председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Госдуме. Архивное фото

Депутаты во время выступления председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Госдуме. Архивное фото

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. К 2024 году в России может появиться сеть сотовой связи для "общественно значимых объектов и спецпотребителей" — госслужащих и представителей силовых структур, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на паспорт национальной программы "Цифровая экономика".

Планируется, что сеть будет работать по технологии LTE-450, отличительная характеристика которой — высокая скорость передачи данных и возможность управлять приоритетами для различных пользовательских групп. Абонентские устройства в ней также смогут работать в режиме рации и передавать видео.

По данным издания, оператором сети может стать компания Tele2, владеющая частотами в диапазоне 450 МГц.

Отмечается, что база LTE-450 не требует множества станций для обеспечения устойчивой связи.