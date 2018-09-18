Суд отклонил иск VPN-сервиса, заблокированного за доступ к Telegram

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление зарегистрированной в Шотландии компании Private Networks, которая требовала от Роскомнадзора разблокировать ее VPN-сервис, дающий возможность пользоваться мессенджером Telegram, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Истец требовал признать незаконным включение принадлежащих ему доменных имен и сетевых адресов интернет-сервиса TGVPN в реестр запрещенных сайтов. Компания также требовала обязать Роскомнадзор исключить домены и адреса из данного реестра. VPN (виртуальная частная сеть) — это технология, которая обеспечивает шифрование передаваемого трафика, позволяя пользователю скрывать свои личные данные. Сервис используется, в частности, для обхода блокировок определенных интернет-ресурсов.
Как ранее заявил в суде представитель Private Networks, Роскомнадзор, заблокировав доступ к адресам и доменам истца, ограничил его конституционное право на распространение информации, право на предпринимательскую деятельность, а также причинил экономический ущерб. По мнению заявителя, ведомство также превысило полномочия, поскольку адреса и домены компании не содержатся в требовании Генпрокуратуры, на которое ссылается Роскомнадзор, и сервис TGVPN не имеет отношения к мессенджеру Telegram и никак с ним не аффилирован.
Роскомнадзор с середины апреля осуществляет блокировку Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров называл лукавством.