Суд отклонил иск VPN-сервиса, заблокированного за доступ к Telegram

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление зарегистрированной в Шотландии компании Private Networks, которая требовала от Роскомнадзора разблокировать ее VPN-сервис, дающий возможность пользоваться мессенджером Telegram, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В удовлетворении исковых требований отказать полностью", — огласила решение судья.

Истец требовал признать незаконным включение принадлежащих ему доменных имен и сетевых адресов интернет-сервиса TGVPN в реестр запрещенных сайтов. Компания также требовала обязать Роскомнадзор исключить домены и адреса из данного реестра. VPN (виртуальная частная сеть) — это технология, которая обеспечивает шифрование передаваемого трафика, позволяя пользователю скрывать свои личные данные. Сервис используется, в частности, для обхода блокировок определенных интернет-ресурсов.

Как ранее заявил в суде представитель Private Networks, Роскомнадзор, заблокировав доступ к адресам и доменам истца, ограничил его конституционное право на распространение информации, право на предпринимательскую деятельность, а также причинил экономический ущерб. По мнению заявителя, ведомство также превысило полномочия, поскольку адреса и домены компании не содержатся в требовании Генпрокуратуры, на которое ссылается Роскомнадзор, и сервис TGVPN не имеет отношения к мессенджеру Telegram и никак с ним не аффилирован.

Представитель Роскомнадзора же заявил, что блокировка спорных доменов и адресов осуществлена по решению Таганского суда, возложившего на ведомство обязанность по прекращению создания технических условий для функционирования систем мессенджера Telegram. По словам представителя ответчика, "сервис заявителя позволяет обходить меры, принятые для ограничения доступа", "ресурсы позволяют получить доступ к распространяемым в Telegram экстремистским материалам".

Роскомнадзор с середины апреля осуществляет блокировку Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров называл лукавством.