В Самаре завершили испытания мобильной опреснительной установки для Крыма

САМАРА, 18 сен — РИА Новости. Самарские ученые завершили цикл испытаний мобильной опреснительной установки, которая в ближайшее время должна поступить в Крым для опытно-промышленной эксплуатации, сообщает во вторник пресс-служба Самарского университета.

"Молодые специалисты АО "Металлист-Самара" и научные сотрудники Самарского университета завершили цикл испытаний современной опреснительной установки … В ближайшее время установка должна поступить в Крым для опытно-промышленной эксплуатации на базе еще одного партнера проекта — Севастопольского государственного университета", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в перспективе создаваемые установки смогут обеспечивать пресной водой приморские и засушливые регионы, в первую очередь Крым, а также Краснодарский и Ставропольский края. При этом опреснительный комплекс спроектирован под различные параметры исходной воды и может работать на любом море при любой солености, которая есть на планете.

Принцип действия установки основан на методе дистилляции. Для этого был спроектирован и изготовлен особый парокомпрессор, который создает разрежение в нескольких каскадах устройства, где происходит испарение морской воды. Благодаря вакууму кипение и испарение происходит уже при 50–60 градусах Цельсия. При этом установка спроектирована таким образом, чтобы на каждом этапе выходящий пар подогревал следующий каскад. Такое решение обеспечивает необходимую автономность и высокую энергетическую эффективность комплекса. Энергозатраты на работу установки составляют 20 киловатт в час, что сопоставимо с потреблением пяти бытовых проточных электронагревателей, уточняется в сообщении.

Особенностями установки также являются высокая степень автономности и мобильность. Весь комплекс размещается в двух модульных контейнерах, что позволяет использовать установку для обеспечения пресной водой удаленной инфраструктуры, в том числе при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и катастроф, сопровождающихся разрушением объектов водоснабжения, добавили в пресс-службе.

Производительность первого опытного образца установки составляет два кубических метра в час. Этого достаточно чтобы полностью обеспечить пресной водой стандартную девятиэтажку или санаторий, где одновременно проживают не менее 120 человек. Сейчас ведется работа над созданием подобных установок на пять и десять кубометров, подчеркнули в университете.

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