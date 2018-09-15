СМИ назвали стоимость ремонта новых моделей iPhone

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Компания Apple установила рекорд по стоимости ремонта смартфонов, сообщает издание Phone Arena.

Ранее этот рекорд принадлежал также детищу компании из Купертино. Замена дисплея iPhone X стоила 279 долларов, а полный ремонт — 549 долларов, сообщает издание. Теперь же аналогичные суммы придется выложить за починку iPhone XS.

Новым рекордсменом стал iPhone XS Max. Ремонт его дисплея обойдется владельцу в 329 долларов, а полностью починить смартфон можно будет за 599 долларов. Стоимость самого гаджета, напоминает издание, составит как минимум 1099 долларов.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2018 Associated Press Следующее поколение X: как выглядят новейшие iPhone

В среду компания Apple представила три новые модели смартфонов: iPhone XR, XS и Xs Max. В России предзаказы новых гаджетов можно будет оформить с 21 сентября. Линейка iPhone XS оснащена 5,8-дюймовым дисплеем Super Retina OLED-экраном, новым шестиядерным процессором A12 Bionic, совершающим 5 триллионов операций в секунду, двойной камерой 12 Мп с широкоугольным и телеобъективом, улучшенным стандартом влагозащиты. Помимо этого модель оснастили электронной сим-картой, которая повзоляет использователь функцию Dual-SIM и переключаться между тарифными планами. IPhone XS Max имеет 6,5-дюймовый OLED-экран, это смартфон с самым большим дисплеем в истории Apple.