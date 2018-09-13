Ритейлеры рассказали, когда и как можно будет приобрести новые iPhone

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Предзаказы на две новые модели iPhone — XS и XS Max — в России начнутся 21 сентября, после старта продаж их можно будет приобрести по программе trade-in, сообщили РИА Новости крупнейшие российские ритейлеры.

Американская компания Apple в среду представила сразу три новые модели смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Модели IPhone XS и iPhone XS Max можно купить с объемом памяти: 64, 256 и 512 Гб. Соответственно, цена на iPhone XS начинается от 87,990 тысячи рублей, а на iPhone XS Max — от 96,990 тысячи рублей. Аппарат iPhone XS с максимальным объемом памяти 512 ГБ обойдется в 127,99 тысячи рублей. Модель iPhone XR поступит в продажу в РФ 26 октября, предзаказ стартует 19 октября.

Линейка iPhone XS оснащена 5,8-дюймовым дисплеем Super Retina OLED-экраном, новым шестиядерным процессором A12 Bionic, совершающим 5 триллионов операций в секунду, двойной камерой 12 Мп с широкоугольным и телеобъективом, улучшенным стандартом влагозащиты. IPhone XS Max имеет 6,5-дюймовый OLED-экран, это смартфон с самым большим дисплеем в истории Apple. Оба смартфона лишены кнопки Home.

Предзаказ

Как рассказали представители ритейлеров, продажи iPhone XS, iPhone XS Max начнутся в России 28 сентября, а предзаказ можно сделать, начиная с 21 сентября.

"Объединенная компания "Связной/Евросеть" начнет принимать предварительные заказы на новинки Apple – iPhone XS и iPhone XS Max – начиная с 21 сентября. Предзаказ на новые модели смартфонов Apple начнется во всех городах присутствия компании "Связной/Евросеть", — сказала старший вице-президент объединенной компании Дагмара Иванова.

"В "М.Видео" и "Эльдорадо" в этом году предзаказ на новинки от Apple начнется 21 сентября. Покупатели обеих сетей смогут оформить платный предзаказ на сайтах и в магазинах по всей стране", — сказали в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо".

"Предзаказ на линейку iPhone XS открываем с 21 сентября", — сказала представитель re:Store Людмила Семушина.

"Розничная сеть МТС откроет предзаказ на смартфоны Apple iPhone XS и XS MAX 21 сентября. Оставив предоплаченный заказ, 28 сентября, в день старта продаж в России, можно получить новинки в числе первых", — сказали в пресс-службе МТС.

"Мегафон" будет продавать новые iPhone в своих салонах связи и интернет-магазине. Предзаказ откроется 21 сентября", — сказал коммерческий директор "МегаФон Ритейл" Никита Кочерженко.

"Предзаказ открывать не будем. Но, безусловно, новые модели появятся в рознице Tele2", — сказали в пресс-службе оператора.

Trade-in и рассрочка

В компаниях также рассказали, что новинки от Apple можно будет приобрести по программе trade-in и в рассрочку.

"Новинки Apple после старта продаж будут участвовать в программе trade-in в "М.Видео". На ряд моделей уже на этапе предзаказа будет действовать рассрочка", — сказали в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо".

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В МТС также на этапе предзаказа смартфонов можно будет оформить беспроцентную рассрочку. Кроме того, в МТС новинки Apple после старта продаж будут участвовать в программе trade-in, рассказали в компании.

В re:Store на новинки также будет действовать программа trade-in, рассказала представитель ритейлера.

Ожидания по спросу

"Мы ожидаем высокий спрос на новые iPhone. Apple является одним из лидеров рынка, мы убеждены, что новые модели iPhone будут пользоваться популярностью", — сказала старший вице-президент объединенной компании "Связной/Евросеть" Дагмара Иванова.

В "М.Видео-Эльдорадо" также рассчитывают, что новинки будут пользоваться спросом у покупателей. "В прошлом году представленные новинки, особенно юбилейный iPhone, пользовались высоким спросом, по итогам предзаказа спрос на iPhone X в несколько раз превысил аналогичные показатели на iPhone 7. Надеемся, и новая линейка будет востребована среди наших покупателей", — сказали в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо".

"В связи с тем, что появляется новый формат iPhone XS Max, ожидаем увеличение продаж по сравнению с прошлым годом, когда стартовали продажи предыдущей модели. Покупателей нашей сети высокая цена на новые iPhone не отпугнет, re:Store работает со средним сегментом покупателей", — сказала Семушина из re:Store.

В "Мегафоне" придерживаются другой точки зрения. "Ажиотажного спроса на новые iPhone мы не ожидаем из-за высокой цены на устройства, однако своего покупателя товар, несомненно, найдет. Мы прогнозируем, что значительная часть устройств будет продаваться в рассрочку", — сказал коммерческий директор "Мегафон Ритейл" Никита Кочерженко.