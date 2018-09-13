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Технологии

Ритейлеры рассказали, когда и как можно будет приобрести новые iPhone

(обновлено: 18:32 13.09.2018)
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© REUTERS / Stephen LamДемонстрация новых смартфонов Apple iPhone XR. 12 сентября 2018 годаДемонстрация новых смартфонов Apple iPhone XR. 12 сентября 2018 года
© REUTERS / Stephen Lam

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Предзаказы на две новые модели iPhone — XS и XS Max — в России начнутся 21 сентября, после старта продаж их можно будет приобрести по программе trade-in, сообщили РИА Новости крупнейшие российские ритейлеры.

Человек держит новый Apple iPhone XS и XS Max. 12 сентября 2018 года
© REUTERS / Stephen Lam
"Телефон за сотку". Apple представила новейшие модели iPhone
Американская компания Apple в среду представила сразу три новые модели смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Модели IPhone XS и iPhone XS Max можно купить с объемом памяти: 64, 256 и 512 Гб. Соответственно, цена на iPhone XS начинается от 87,990 тысячи рублей, а на iPhone XS Max — от 96,990 тысячи рублей. Аппарат iPhone XS с максимальным объемом памяти 512 ГБ обойдется в 127,99 тысячи рублей. Модель iPhone XR поступит в продажу в РФ 26 октября, предзаказ стартует 19 октября.

Линейка iPhone XS оснащена 5,8-дюймовым дисплеем Super Retina OLED-экраном, новым шестиядерным процессором A12 Bionic, совершающим 5 триллионов операций в секунду, двойной камерой 12 Мп с широкоугольным и телеобъективом, улучшенным стандартом влагозащиты. IPhone XS Max имеет 6,5-дюймовый OLED-экран, это смартфон с самым большим дисплеем в истории Apple. Оба смартфона лишены кнопки Home.

Предзаказ

Как рассказали представители ритейлеров, продажи iPhone XS, iPhone XS Max начнутся в России 28 сентября, а предзаказ можно сделать, начиная с 21 сентября.

"Объединенная компания "Связной/Евросеть" начнет принимать предварительные заказы на новинки Apple – iPhone XS и iPhone XS Max – начиная с 21 сентября. Предзаказ на новые модели смартфонов Apple начнется во всех городах присутствия компании "Связной/Евросеть", — сказала старший вице-президент объединенной компании Дагмара Иванова.

Те же, но другие: новые смартфоны Apple
© AP Photo / Marcio Jose SanchezВнешне устройства почти не изменились. Гаджеты сохранили "челку " в верхней части экрана, как у iPhone X.Презентация новых смартфонов Apple iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Внешне устройства почти не изменились. Гаджеты сохранили "челку " в верхней части экрана, как у iPhone X.
© REUTERS / Stephen LamМаксимальный объем памяти смартфонов составляет 512 Гб.Презентация новых смартфонов Apple iPhone XS, iPhone XS Max. 12 сентября 2018 года
© REUTERS / Stephen Lam
Максимальный объем памяти смартфонов составляет 512 Гб.
© REUTERS / Stephen LamНовинки будут отличаться полной водонепроницаемостью: они прошли испытания не только водой, но и пивом.Презентация новых смартфонов Apple iPhone XS, iPhone XS Max. 12 сентября 2018 года
© REUTERS / Stephen Lam
Новинки будут отличаться полной водонепроницаемостью: они прошли испытания не только водой, но и пивом.
© AFP 2018 / Noah Berger Функция распознавания лиц Face ID для разблокировки телефона станет работать быстрее, обещают разработчики.Новые смартфоны Apple iPhone XR. 12 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Noah Berger 
Функция распознавания лиц Face ID для разблокировки телефона станет работать быстрее, обещают разработчики.
© AFP 2018 / Noah BergerНаряду с телефонами компания показала обновленные наручные часы Apple Watch.Генеральный директор Apple Тим Кук выступает во время презентации Apple в Купертино, Калифорния. 12 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Noah Berger
Наряду с телефонами компания показала обновленные наручные часы Apple Watch.
© AFP 2018 / Noah Berger Благодаря датчику на обратной стороне часы будут следить за сердцебиением владельца, смогут предупредить владельца о потенциальной проблеме и в случае вызвать помощь.Модель Apple Watch Series 4. 12 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Noah Berger 
Благодаря датчику на обратной стороне часы будут следить за сердцебиением владельца, смогут предупредить владельца о потенциальной проблеме и в случае вызвать помощь.
© AP Photo / Marcio Jose SancheziPhone Xs с диагональю экрана в 5,8 дюйма с разрешением 2,7 миллиона пикселей будет стоить от 999 долларов.Презентация новых смартфонов Apple iPhone XS и Apple iPhone XS Max. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
iPhone Xs с диагональю экрана в 5,8 дюйма с разрешением 2,7 миллиона пикселей будет стоить от 999 долларов.
© REUTERS / Stephen LamМодель iPhone Xs оснастили электронной сим-картой. Это позволит использовать функцию двух сим-карт и переключаться на разные тарифы.Человек держит новый Apple iPhone XS и XS Max. 12 сентября 2018 года
© REUTERS / Stephen Lam
Модель iPhone Xs оснастили электронной сим-картой. Это позволит использовать функцию двух сим-карт и переключаться на разные тарифы.
© AP Photo / Marcio Jose SancheziPhone Xs Max с экраном диагональю 6,5 дюйма обойдется владельцу не менее чем в 1099 долларов.Cтарший вице-президент Apple маркетингу Фил Шиллер, рассказывает о камере в Apple iPhone XS. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
iPhone Xs Max с экраном диагональю 6,5 дюйма обойдется владельцу не менее чем в 1099 долларов.
© AP Photo / Marcio Jose SancheziPhone Xs и Xs Max выпустили в корпусах трех цветов: сером, золотом и space gray.Директор по дизайну Apple Джонатан Айв генеральный директор Тим Кук. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
iPhone Xs и Xs Max выпустили в корпусах трех цветов: сером, золотом и space gray.
© REUTERS / Stephen LamУ более бюджетного iPhone Xr с 6,1-дюймовым IPS-экраном, в отличие от других новинок, будет лишь одна видеокамера. Цена на телефон с 64 Гб памяти будет начинаться с 749 долларов.Демонстрация новых смартфонов Apple iPhone Xr. 12 сентября 2018 года
© REUTERS / Stephen Lam
У более бюджетного iPhone Xr с 6,1-дюймовым IPS-экраном, в отличие от других новинок, будет лишь одна видеокамера. Цена на телефон с 64 Гб памяти будет начинаться с 749 долларов.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezГенеральный директор Apple Тим Кук сообщил на презентации, что в ближайшее время компания продаст свое двухмиллиардное устройство.Генеральный директор Apple Тим Кук рассказывает о новом MacBook. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Генеральный директор Apple Тим Кук сообщил на презентации, что в ближайшее время компания продаст свое двухмиллиардное устройство.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezНовые часы Apple Watch 4.Новый Apple Watch 4. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Новые часы Apple Watch 4.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezApple — первая в мире компания, рыночная капитализация которой превысила триллион долларов.Генеральный директор Apple Тим Кук показывает новую модель Apple Watch 4. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Apple — первая в мире компания, рыночная капитализация которой превысила триллион долларов.
© REUTERS / Stephen LamКупить новые iPhone в России можно будет с 28 сентября.Демонстрация новых продуктов Apple после презентации в Купертино, Калифорния. 12 сентября 2018 года
© REUTERS / Stephen Lam
Купить новые iPhone в России можно будет с 28 сентября.
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"В "М.Видео" и "Эльдорадо" в этом году предзаказ на новинки от Apple начнется 21 сентября. Покупатели обеих сетей смогут оформить платный предзаказ на сайтах и в магазинах по всей стране", — сказали в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо".

"Предзаказ на линейку iPhone XS открываем с 21 сентября", — сказала представитель re:Store Людмила Семушина.

Очередь за iPhone X в магазине re:Store в Москве. 2 ноября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Три дня в очереди за iPhone X: все удобства, кроме тепла
"Розничная сеть МТС откроет предзаказ на смартфоны Apple iPhone XS и XS MAX 21 сентября. Оставив предоплаченный заказ, 28 сентября, в день старта продаж в России, можно получить новинки в числе первых", — сказали в пресс-службе МТС.

"Мегафон" будет продавать новые iPhone в своих салонах связи и интернет-магазине. Предзаказ откроется 21 сентября", — сказал коммерческий директор "МегаФон Ритейл" Никита Кочерженко.

"Предзаказ открывать не будем. Но, безусловно, новые модели появятся в рознице Tele2", — сказали в пресс-службе оператора.

Trade-in и рассрочка

В компаниях также рассказали, что новинки от Apple можно будет приобрести по программе trade-in и в рассрочку.

"Новинки Apple после старта продаж будут участвовать в программе trade-in в "М.Видео". На ряд моделей уже на этапе предзаказа будет действовать рассрочка", — сказали в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо".

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© 2018 Associated Press
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В МТС также на этапе предзаказа смартфонов можно будет оформить беспроцентную рассрочку. Кроме того, в МТС новинки Apple после старта продаж будут участвовать в программе trade-in, рассказали в компании.

В re:Store на новинки также будет действовать программа trade-in, рассказала представитель ритейлера.

Ожидания по спросу

"Мы ожидаем высокий спрос на новые iPhone. Apple является одним из лидеров рынка, мы убеждены, что новые модели iPhone будут пользоваться популярностью", — сказала старший вице-президент объединенной компании "Связной/Евросеть" Дагмара Иванова.

Смартфон
© РИА Новости / Владимир Песня
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Назван самый популярный в России смартфон
В "М.Видео-Эльдорадо" также рассчитывают, что новинки будут пользоваться спросом у покупателей. "В прошлом году представленные новинки, особенно юбилейный iPhone, пользовались высоким спросом, по итогам предзаказа спрос на iPhone X в несколько раз превысил аналогичные показатели на iPhone 7. Надеемся, и новая линейка будет востребована среди наших покупателей", — сказали в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо".

"В связи с тем, что появляется новый формат iPhone XS Max, ожидаем увеличение продаж по сравнению с прошлым годом, когда стартовали продажи предыдущей модели. Покупателей нашей сети высокая цена на новые iPhone не отпугнет, re:Store работает со средним сегментом покупателей", — сказала Семушина из re:Store.

В "Мегафоне" придерживаются другой точки зрения. "Ажиотажного спроса на новые iPhone мы не ожидаем из-за высокой цены на устройства, однако своего покупателя товар, несомненно, найдет. Мы прогнозируем, что значительная часть устройств будет продаваться в рассрочку", — сказал коммерческий директор "Мегафон Ритейл" Никита Кочерженко.

Эволюция iPhone
© РИА Новости, Инфографика
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Эволюция iPhone
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Технологии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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почтенный гражданин
А может хватит делать рекламу американской продукции?
18:58
13.09.2018
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