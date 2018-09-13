Apple представила три новейших модели iPhone

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Компания Apple на презентации в Купертино в среду показала новые смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr и назвала цены на них.
Смартфон iPhone Xr представляет собой упрощенную версию модели iPhone Xs. Гаджет отличается 6,1-дюймовым IPS-экраном и алюминиевым корпусом. Кроме того, в отличие от других новинок, у iPhone Xr будет лишь одна основная камера с разрешением 12 мегапикселей. За эту модель с 64 Гб покупателям придется отдать не менее 749 долларов.
В смартфон iPhone Xs включили электронную сим-карту. Как сообщил старший вице-президент компании по марткетингу Фил Шиллер, нововведение даст возможность использовать функцию двух сим-карт Dual-SIM и переключаться на разные тарифные планы. Он подчеркнул, что ведущие провайдеры связи в США уже заявили о готовности поддержать новую технологию. Среди них Шиллер назвал AT&T, Verizon и T-Mobile.
С внешней стороны новинки почти не изменились. Гаджеты сохранили "челку " в верхней части экрана, как у их предшественника iPhone X.
Также вице-президент корпорации заявил, что функция распознавания лиц Face ID для разблокировки смартфона станет работать значительно быстрее. Для этого разработчики встроили чип A12 Bionic, в котором находятся шестиядерный центральный процессор, четырехъядерный графический процессор и "нейронный движок ". Новый чип позволяет проделывать до пяти триллионов операций в секунду.
Максимальный объем памяти смартфонов составляет 512 Гб. В Apple уточнили, что новинки будут отличаться полной водонепроницаемостью: устройства прошли испытания не только водой, но и пивом.
В России продажи новых гаджетов начнутся с 28 сентября.