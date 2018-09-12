МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Компания Apple на ежегодной презентации в Купертино представила новые смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr.

Диагональ экрана iPhone Xs и iPhone Xs Max составила 5,8 дюйма и 6,5 дюйма соответственно при разрешении 2,7 миллиона пикселей.

Модель iPhone Xr является упрощенной версией нового iPhone Xs. Смартфон получил 6,1-дюймовый IPS-экран. В отличие от более дорогих моделей, iPhone Xr имеет только одну основную камеру с разрешением 12 мегапикселей. Кроме того, корпус устройства выполнен из алюминия, в то время как iPhone Xs имеет стальную раму.

Модель iPhone Xs оснащена электронной сим-картой.

Старший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер заявил, что это позволит использовать функцию двух сим-карт Dual-SIM и иметь в одном аппарате возможность переключаться на разные тарифные планы. Он заверил, что ряд ведущих провайдеров мобильной связи в США уже согласились поддержать новую технологию. В частности, он назвал AT&T, Verizon и T-Mobile.

Для Китая, где уйти от использования физической сим-карты пока невозможно, Apple будет выпускать модель для двух сим-карт.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez Новый iPhone. 12 сентября 2018 года © AP Photo / Marcio Jose Sanchez Новый iPhone. 12 сентября 2018 года

Внешне новые устройства не претерпели значительных изменений. Как и в предыдущей модели iPhone X, смартфоны сохранили "челку" в верхней части экрана и систему распознавания лиц Face ID.

Вице-президент корпорации заверил, что функция распознавания лица владельца для разблокировки телефона будет работать еще быстрее.

Способствовать этому и скоростной работе устройства будет новый чип А12 Bionic, в котором шестиядерный центральный процессор, четырехъядерный графический процессор, а также "нейронный движок". Новый чип позволяет осуществлять пять триллионов операций в секунду.

Максимальный объем памяти смартфонов составит 512 гигабайт. В компании также отметили, что новые гаджеты являются полностью водонепроницаемыми: устройства прошли испытания не только водой, но и пивом.

В России новые модели смартфонов будут доступны с 28 сентября.