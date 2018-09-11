Ростех представил в Геленджике модернизированного "робота-медсестру"

ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 11 сен — РИА Новости. Концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех" представил на форуме "Биотехмед" первый образец модернизированного диагностического лечебного комплекса поддержания жизнедеятельности человека "Ангел", информирует пресс-служба госкорпорации.

"Робот-медсестра", который уже используются в МЧС и ряде региональных медучреждений, предназначен для оказания медицинской помощи при первичной диагностике, автоматизированного контроля за жизнедеятельностью пострадавшего, введения назначенных препаратов по заданному алгоритму.

Модернизация комплекса расширила диагностические возможности "Ангела", говорится в сообщении. Робот в обновлённой версии, представленный на форуме по биотехнологиям "Биотехемед", проходящем в эти дни в Геленджике, умеет снимать ряд параметров и передавать информацию о них по телекоммуникационным каналам. Также он стал легче и компактнее.

"На основе собранных показателей "Ангел" способен диагностировать у пациента травматический и ожоговый шок, отравление, черепно-мозговую травму, лучевую болезнь, геморрагический шок, острое нарушение мозгового кровообращения", — информирует Ростех, приводя перечень других диагнозов.

"Функционал комплекса сочетает в себе возможности сразу нескольких профильных медицинских специалистов, что критически важно в условиях дефицита медперсонала. Например, во время техногенных катастроф, в чрезвычайных ситуациях, в отдаленных населенных пунктах или при транспортировке пациента", – приводятся в сообщении слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

Третий ежегодный форум по биотехнологиям "Биотехмед" проходит в Геленджике с 9 по 11 сентября. Основными темами форума в этом году являются цифровое здравоохранение и борьба с онкологическими заболеваниями. По данным организаторов, в форме принимают участие более 1,5 тысячи экспертов из 52 регионов и более 300 компаний.