"Ростех" создал шлем для управления электронными устройствами

У стенда компании Ростех на выставке на Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото

У стенда компании Ростех на выставке на Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото

ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 10 сен – РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" создала предсерийный образец шлема, с помощью которого можно управлять любыми электронными устройствами, сообщили в компании.

Как отмечается, шлем сможет управлять компьютером, экзоскелетом, инвалидной коляской. По данным корпорации, он устойчиво работает в местах большого скопления людей, в транспорте, в окружении большого числа передающих устройств.

"В изобретении реализован механизм адаптивной цифровой обработки электрической активности мозга и неинвазивный метод снятия данных на основе "сухих" электродов. Это позволяет с точностью 92-95% регистрировать сигналы без прямого контакта с мозгом, встроив интерфейс в специальный шлем, который можно легко снять и надеть", — говорится в сообщении.

"Разработка наших инженеров открывает новые возможности для медицины в области протезирования и реабилитации инвалидов с различными моторными нарушениями. Нейроинтерфейс позволит управлять любыми электронными или электронно-механическими устройствами: протезы или транспортные средства…. В 2019 году шлем планируется выпустить в свободную продажу", — приводятся в сообщении слова генерального директора "Ростеха" Сергея Чемезова.