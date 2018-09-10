В России работают над новым механизмом идентификации в интернете

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В России работают над новым механизмом идентификации в интернете — облачной подписью, рассказал в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков в преддверии ВЭФ.

"Одно из ключевых предложений – это механизм идентификации пользователей интернета, основанный на так называемой облачной подписи. Сегодня существует электронная подпись. Но это долго, сложно, дорого, неудобно. А нам нужна простая и понятная облачная подпись, с помощью которой человек мог бы регистрировать все свои действия в интернете, проводить сделки", — сообщил он.

По его словам, пользователь со своего мобильного устройства сможет подписывать те или иные документы, его подпись будет находиться не на флешке, а в "облаке". "При идентификации пользователь может получить доступ в это облако и распоряжаться собственной подписью. Для этого надо окончательно легализовать электронные документы, электронные контракты. Здесь тоже ведется большая работа. Частично эту задачу нам помогает решить, в том числе, уже принятый законопроект по внедрению биометрии в банках", — отметил Песков.

"Следующий шаг – это легализация смарт-контрактов, когда у вас нет посредников, когда заключенный контракт предоставляется в форме программного кода. Данный законопроект, как и документ по облачной подписи, будет рассмотрен депутатами Госдумы в осеннюю сессию", — добавил спецпредставитель президента.

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