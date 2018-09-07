В работе Instagram произошел сбой

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Пользователи приложения Instagram в нескольких странах столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных, опубликованных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Отмечается, что сбой в работе приложения произошел около 14.57 мск пятницы. О проблемах в работе сервиса сообщают пользователи из России, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Нидерландов, и других стран.

По данным портала, 56% пользователей Instagram жалуются на загрузку новостной ленты, 26% испытывают проблемы со входом в аккаунт, 27% — жалуются на проблемы с веб-сайтом.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.