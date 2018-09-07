В США представили конкурента Telegram

Соучредители Stealthy Inc. во время конференции TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско, Калифорния. 5 сентября 2018

Соучредители Stealthy Inc. во время конференции TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско, Калифорния. 5 сентября 2018

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Разработчики презентовали мессенджер Stealthy IM на конференции TechCrunch Disrupt SF 2018 в Сан-Франциско.

Продукт позиционируется как зашифрованный мессенджер. По словам создателей, разработанный ими сервис должен стать "децентрализованным WeChat" (китайская коммуникационная система-мессенджер, зарегистрировано более миллиарда пользователей. — Прим. ред.).

Одним из лидеров в этом сегменте является Telegram, создатель которого Павел Дуров также анонсировал создание платформы на блокчейне. Пользователи Сети заметили, что интерфейсы двух ресурсов внешне похожи друг на друга.

В презентации разработчики сделали акцент на блокчейн-технологии ресурса, обеспечивающей децентрализованное хранение данных. Изначально мессенджер содержит информацию в облачном хранилище Azure от Microsoft, однако пользователь может выбрать место хранения по своему усмотрению.

Приложение уже доступно для IOS и Android. Для обычных пользователей продукт будет бесплатным, однако в будущем создатели сервиса планируют брать деньги за пользование отдельными функциями.