В США представили конкурента Telegram

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Разработчики презентовали мессенджер Stealthy IM на конференции TechCrunch Disrupt SF 2018 в Сан-Франциско.
Продукт позиционируется как зашифрованный мессенджер. По словам создателей, разработанный ими сервис должен стать "децентрализованным WeChat" (китайская коммуникационная система-мессенджер, зарегистрировано более миллиарда пользователей. — Прим. ред.).
Одним из лидеров в этом сегменте является Telegram, создатель которого Павел Дуров также анонсировал создание платформы на блокчейне. Пользователи Сети заметили, что интерфейсы двух ресурсов внешне похожи друг на друга.
В презентации разработчики сделали акцент на блокчейн-технологии ресурса, обеспечивающей децентрализованное хранение данных. Изначально мессенджер содержит информацию в облачном хранилище Azure от Microsoft, однако пользователь может выбрать место хранения по своему усмотрению.
Development update for Stealthy:— stealthy.im (@stealthyim) 8 июня 2018 г.
🕵️♂️ — @blockstack Mobile Auth
📥 — Decentralized Storage
📱 — iOS Support
🔔 — Mobile Notifications
🔐 — (Pending) Encryption
Stay tuned for our iOS App release soon! #decentralized #Blockchain #DataSecurity #privacy pic.twitter.com/PeCbDziXfL
Приложение уже доступно для IOS и Android. Для обычных пользователей продукт будет бесплатным, однако в будущем создатели сервиса планируют брать деньги за пользование отдельными функциями.