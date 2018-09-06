"Конец света": в Сети отреагировали на будущие сбои в работе интернета

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Большинство пользователей Сети с юмором отреагировали на сообщения о возможных сбоях интернета, однако нашлись и те, кто воспринял эту информацию с озабоченностью.

Ранее корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами ICANN предупредила пользователей разных стран о возможных проблемах с доступом к Сети 11 октября. На этот день запланирована первая в истории смена криптографических ключей, которые защищают систему доменных имен.

"Вот и конец света", — написал один из пользователей ВКонтакте.

"Скажите мне, что это шутка", — присоединился к нему другой.

Многие, однако, не стали терять оптимизма.

"Достанем гармошки и пойдем гулять вечерком с девчонками. Наденут они свои сарафаны", — не растерялся один из комментаторов.

"Ставь лайк, если не сидишь в интернете", — пошутили во Вконтакте.

"Паниковать не буду", — согласился один из пользователей.

В 2016 году США передали контроль над интернетом мировому сообществу, с тех пор за управления адресным пространством интернета отвечает общественная международная организация ICANN.