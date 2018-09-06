Эксперт рассказал о подготовке провайдеров к смене криптографических ключей

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Процесс смены криптографических ключей пройдет незаметно для большинства пользователей интернета по всему миру, поскольку провайдеров, не подготовившихся к обновлению, меньше одного процента, сообщил РИА Новости директор Координационного центра доменов.RU/.РФ Андрей Воробьев.
"Смена ключей во многом автоматизирована, и большинство операторов уже поменяли настройки своего оборудования. В мире все еще существует некоторое количество провайдеров, которые этого еще не сделали (в основном в развивающихся странах), но большинство экспертов считает, что их сейчас гораздо меньше 1%. Это позволяет быть уверенным, что процесс пройдет совершенно незаметно для пользователей и для самих ресурсов", — сказал Воробьев.
Представители "Ростелекома", МТС и "Мегафона" сообщили РИА Новости, что готовы к смене ключей и не ожидают сбоев на своих сетях.