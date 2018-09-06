Российские операторы связи не ожидают сбоев в работе интернета

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Крупнейшие российские операторы связи не ожидают проблем на своих сетях из-за глобального обновления криптографических ключей, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний.

© Fotolia / jamdesign Стала известна дата глобального сбоя в работе интернета Ранее в августе международная корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) напомнила, что 11 октября впервые обновляет криптографические ключи (KSK), которые служат защитой для системы доменных имен интернета (DNS). В ICANN заверили, что последствия смены ключей для пользователей будут минимальные. Однако корпорация ожидает, что небольшой процент интернет-пользователей испытает сложности в сети в случае, если провайдеры не произвели соответствующую подготовку к глобальному обновлению.

Как рассказали в пресс-службе "Ростелекома", ICANN в июле 2017 года сгенерировал и опубликовал новый ключ (KSK-2017), который должен заменить действующий ключ (KSK-2010).

"Процедурами ICANN предусмотрен значительный период времени (более года), в течение которого производители соответствующего программного обеспечения (рекурсивных резолверов DNS) должны включить в их состав информацию о новом ключе KSK. Соответственно, во всех системах, использующих DNSSEC (расширение системы DNS, обеспечивающее выстраивание цепочки доверия для домена — ред.), которые используют поддерживаемое производителями и регулярно обновляемое ПО переход на использование KSK-2017 произойдет автоматически", — сказал представитель "Ростелекома", отметив, что не ожидает проблем на сетях оператора при переходе на новый ключ.

Представитель "Мегафона" также заверил, что изменения не затронут функционирование сервисов компании. В пресс-службе МТС сообщили, что компания готова к смене ключей.