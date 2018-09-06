МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Разработчики Instagram работают над созданием приложения для онлайн-покупок IG Shopping, которое будет напрямую связано с самой соцсетью, сообщает издание The Verge со ссылкой на два источника, близких к компании.

Отмечается, что в новом приложении пользователи смогут просматривать продукцию и напрямую покупать товары продавцов, на чьи страницы в Instagram они подписаны.

Официальные представители компании отказались от комментариев.

Ранее главный операционный директор Facebook рассказала, что более 25 миллионов компаний по всему миру имеют аккаунт в Instagram и два миллиона из них — рекламодатели. Кроме того, четыре из пяти пользователей соцсети подписаны как минимум на одну компанию.

Таким образом, новое приложение предоставит компаниям отдельную площадку для продаж продукции и увеличит их доходы.