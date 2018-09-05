Пользователей Android предупредили об опасности популярного приложения

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Эксперты антивирусной компании ESET предупредили пользователей Android об опасности некоторых приложений, доступных для скачивания в каталоге Google Play, пишет Business Insider.

Аналитики подчеркивают, что ряд вредоносных приложений занимаются майнингом крипловалют: мощность одного смартфона является относительно небольшой, однако большое количество скачивания таких программ позволяет мошенникам достичь желаемого результата.

Одним из таких приложений эксперты назвали популярную игру Bug Smasher, в которой пользователям предлагается охотиться на бегающих по экрану насекомых, давя их пальцем.

Отмечается, что вредоносные программы можно отличить по ряду признаков: после скачивания телефон начинает сильно нагреваться, а также разряжается раньше обычного.

Эксперты советуют пользователям скачивать приложения только с официальных платформ (Google Play Store и Apple's App Store) и избегать сторонних непроверенных ресурсов.