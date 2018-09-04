Google предупредили о недопустимости вмешательства в выборы в России

Люди в очереди перед началом презентации продукции компании Google в Сан-Франциско, США

Люди в очереди перед началом презентации продукции компании Google в Сан-Франциско, США

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Прокуратура предупредила Google о недопустимости вмешательства в выборы, заявил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности ведомства Алексей Жафяров.

По его словам, предостережение само по себе не требует реакции со стороны компании.

"Но это достаточно серьезная мера, вслед за которой уже следует привлечение к установленной законом ответственности. Все, кто с этим сталкиваются, прекрасно это понимают, поэтому мы рассчитываем, что такая большая и уважаемая компания внемлет нашему предостережению", — отметил прокурор.

Также претензии к компании высказали ЦИК и Роскомнадзор. Ведомства направили в Google официальные письма, указав на недопустимость рекламы незаконных мероприятий в день выборов.

По словам замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина, десятки специализированных YouTube-каналов "ведут массированные акции", призывая нарушать закон.

"Путем предоставления фактически неограниченных возможностей со стороны иностранных интернет-гигантов, таких как Google, рядом заинтересованных в дестабилизации обстановки в России лиц делаются попытки привлечения пользователей к незаконной деятельности в интернете", — добавил Субботин.

В ЦИК и Роскомнадзоре отметили, что американское отделение компании не ответило на письма.

Как заявил посол по особым поручениям МИД Андрей Нестеренко, американские информационные ресурсы находятся "в миллиметре" от нарушения избирательного законодательства России. По его словам, Москва проинформирует об этом Вашингтон.

Единый день голосования пройдет в это воскресенье, 9 сентября.