Apple признала дефект iPhone 8

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Корпорация Apple сообщила о выявлении партии бракованных смартфонов iPhone 8, в которых неисправна материнская плата.
Из-за заводского дефекта бракованные телефоны могут внезапно перезагружаться, зависать и даже не включаться.
Неисправные смартфоны Apple пообещала отремонтировать бесплатно. При этом отмечается, что iPhone 8 Plus и других моделей компании данная проблема не коснулась.
Ранее обладатели флагманского смартфона Apple iPhone X пожаловались на дефект, мешающий принимать звонки. Некоторые пользователи заметили, что во время входящего вызова смартфон не выходит из режима ожидания и не активирует дисплей.