В СМИ появилось фото нового iPhone

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Сети появилась фотография нового смартфона от компании Apple, который будет представлен 12 сентября. Снимок опубликовало издание 9to5Mac.

Comment: iPhone X may be having an ’S’ year, but the 6.5-inch model will be a giant upgrade https://t.co/XhKmDoLagt by @ChanceHMiller pic.twitter.com/6w2ZJUcrDo — 9to5Mac  (@9to5mac) 31 августа 2018 г.

Новая модель может получить название iPhone XS, причем смартфон выйдет в двух вариантах — с 5,8-дюймовым и 6,5-дюймовым OLED-экраном. По информации издания, гаджет будет доступен в золотистой расцветке.

Накануне Apple сообщила, что представит новые модели iPhone 12 сентября. Apple в настоящее время является самой дорогой компанией мира — ее капитализация на бирже превысила триллион долларов.