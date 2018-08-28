СМИ рассказали о трех новых моделях iPhone

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Корпорация Apple планирует в сентябре представить три новых модели iPhone, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники, близкие к компании.
Как пишет Блумберг, одна из трех новых моделей под кодовым названием D33 получит 6,5-дюймовый OLED-дисплей, стеклянную панель в металлической рамке, сдвоенную камеру. Это сделает устройство самым крупным смартфоном на сегодняшний день. С точки зрения новинок в операционной системе в новом iPhone появится функция просмотра контента из разных приложений.
Другая модель под кодовым названием D32 станет улучшенной версией iPhone X, которому улучшат производительность и камеру.
Агентство также сообщает, что все новые модели iPhone получат функцию управления жестами, которая заменит кнопку Home на экране смартфона. Кроме того, в некоторых странах новые смартфоны будут продаваться с двумя сим-картами.