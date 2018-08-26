РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Технологии

Названы лучшие смартфоны года

(обновлено: 18:31 26.08.2018)
0660427
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкSamsung Galaxy S9Samsung Galaxy S9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Эксперты составили список лучших смартфонов, выпущенных в 2018 году. Об этом сообщает портал Business Insider.

Телефон Samsung под напором воды. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Козловский
В Роскачестве назвали самые водостойкие смартфоны

Одной из новинок, на которые, по мнению авторов статьи, "стоит потратиться", стал китайский OnePlus 6. Неоспоримыми достоинствами смартфона стали качественная камера, процессор Qualcomm Snapdragon 845 и шесть гигабайт оперативной памяти. Специалисты также отметили, что в гаджет встроен аккумулятор с технологией быстрой зарядки. Еще один плюс устройства — особая версия Android под названием Oxygen OS.

Новинка от Samsung: каким стал Galaxy Note 9
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryПрезентация нового устройства прошла в Нью-Йорке.Генеральный директор Samsung Донг Джинг Ко на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Презентация нового устройства прошла в Нью-Йорке.
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryОфициальные продажи в России начнутся 31 августа, хотя покупатели могут оформить предзаказ.Журналисты смотрят новый телефон Galaxy Note 9 на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Официальные продажи в России начнутся 31 августа, хотя покупатели могут оформить предзаказ.
© REUTERS / Lucas JacksonДиагональ экрана смартфона составляет 6,4 дюйма.Новый телефон Galaxy Note 9 на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
© REUTERS / Lucas Jackson
Диагональ экрана смартфона составляет 6,4 дюйма.
© REUTERS / Lucas JacksonУстройство получило самый мощный аккумулятор в линейке Galaxy, которого хватит на "целые сутки постоянного использования".Генеральный директор Samsung Донг Джинг Ко на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
© REUTERS / Lucas Jackson
Устройство получило самый мощный аккумулятор в линейке Galaxy, которого хватит на "целые сутки постоянного использования".
© REUTERS / Lucas JacksonНовый стилус S Pen компания оснастила поддержкой Bluetooth Low-Energy.Новинки от Samsung на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
© REUTERS / Lucas Jackson
Новый стилус S Pen компания оснастила поддержкой Bluetooth Low-Energy.
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryBluetooth Low-Energy позволяет сделать с помощью стилуса фотографию, перелистнуть слайд в режиме презентации.Люди на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Bluetooth Low-Energy позволяет сделать с помощью стилуса фотографию, перелистнуть слайд в режиме презентации.
© AP Photo / Richard DrewТелефон также поддерживает карты microSD, что позволит расширить память устройства до одного терабайта.Новый телефон Galaxy Note 9 на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
© AP Photo / Richard Drew
Телефон также поддерживает карты microSD, что позволит расширить память устройства до одного терабайта.
© REUTERS / Lucas JacksonНовый смартфон будет доступен в трех цветах: черный, индиго, медь, все в комплекте со стилусом S Pen.Презентация Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
© REUTERS / Lucas Jackson
Новый смартфон будет доступен в трех цветах: черный, индиго, медь, все в комплекте со стилусом S Pen.
© AP Photo / Richard DrewОсновная камера флагмана получила 12 Мп, фронтальная — 8,5 Мп.Новый телефон Galaxy Note 9 на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
© AP Photo / Richard Drew
Основная камера флагмана получила 12 Мп, фронтальная — 8,5 Мп.
© REUTERS / Lucas JacksonВ гаджет встроены технологии искусственного интеллекта для распознавания элементов фото.Новый телефон Galaxy Note 9 на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
© REUTERS / Lucas Jackson
В гаджет встроены технологии искусственного интеллекта для распознавания элементов фото.
© REUTERS / Lucas JacksonРекомендованная розничная цена смартфона за версию 128 Гб составит 69 990 рублей, за версию 512 Гб — 89 990 рублей.Посетитель фотографирует на iPhone часы Samsung Galaxy Watch на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
© REUTERS / Lucas Jackson
Рекомендованная розничная цена смартфона за версию 128 Гб составит 69 990 рублей, за версию 512 Гб — 89 990 рублей.
/

Эксперты также обратили внимание на Galaxy Note 9 — новый продукт от Samsung с 6,4-дюймовым OLED-дисплеем, мощным аккумулятором и хорошей камерой. Устройство оснащено большим объемом встроенной памяти – до 512 гигабайт. Кроме того, в комплект входит обновленный стилус S Pen. 

В пятерку лучших попал и другой флагман корейской компании — Samsung Galaxy S9, ставший, по мнению авторов, самым красивым из существующих смартфонов. Как пишет Business Insider, Galaxy S9 "получил все": большой OLED-дисплей, отличную камеру, встроенный монитор сердечного ритма, сканер отпечатков пальцев и функцию распознавания лиц, быстрое зарядное устройство, а также беспроводной аккумулятор.

Телефон Motorola Moto Z2 Force. Архивное фото
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Назван смартфон с самым прочным корпусом

Одним из фаворитов портала стал LG G7 Thinq, "напоминающий Android-версию iPhone X, но на несколько сотен долларов дешевле". В числе преимуществ смартфона авторы рейтинга указали 6,1-дюймовый дисплей, влагозащиту, качественные динамики, камеру с ультрашироким объективом, процессор Qualcomm Snapdragon 845 и беспроводной аккумулятор.

Еще одной достойной внимания новинкой эксперты назвали Moto G6 от Motorola – самый бюджетный гаджет из списка. Они отметили большой 5,7-дюймовый дисплей, мощное и быстрое зарядное устройство и хорошую камеру.

Комментировать
Технологии
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена