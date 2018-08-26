Названы лучшие смартфоны года

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Эксперты составили список лучших смартфонов, выпущенных в 2018 году. Об этом сообщает портал Business Insider.

Одной из новинок, на которые, по мнению авторов статьи, "стоит потратиться", стал китайский OnePlus 6. Неоспоримыми достоинствами смартфона стали качественная камера, процессор Qualcomm Snapdragon 845 и шесть гигабайт оперативной памяти. Специалисты также отметили, что в гаджет встроен аккумулятор с технологией быстрой зарядки. Еще один плюс устройства — особая версия Android под названием Oxygen OS.

Эксперты также обратили внимание на Galaxy Note 9 — новый продукт от Samsung с 6,4-дюймовым OLED-дисплеем, мощным аккумулятором и хорошей камерой. Устройство оснащено большим объемом встроенной памяти – до 512 гигабайт. Кроме того, в комплект входит обновленный стилус S Pen.

В пятерку лучших попал и другой флагман корейской компании — Samsung Galaxy S9, ставший, по мнению авторов, самым красивым из существующих смартфонов. Как пишет Business Insider, Galaxy S9 "получил все": большой OLED-дисплей, отличную камеру, встроенный монитор сердечного ритма, сканер отпечатков пальцев и функцию распознавания лиц, быстрое зарядное устройство, а также беспроводной аккумулятор.

Одним из фаворитов портала стал LG G7 Thinq, "напоминающий Android-версию iPhone X, но на несколько сотен долларов дешевле". В числе преимуществ смартфона авторы рейтинга указали 6,1-дюймовый дисплей, влагозащиту, качественные динамики, камеру с ультрашироким объективом, процессор Qualcomm Snapdragon 845 и беспроводной аккумулятор.

Еще одной достойной внимания новинкой эксперты назвали Moto G6 от Motorola – самый бюджетный гаджет из списка. Они отметили большой 5,7-дюймовый дисплей, мощное и быстрое зарядное устройство и хорошую камеру.