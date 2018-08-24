Эксперт оценил шансы конкурента Tesla от "Калашникова" найти покупателей

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Электрический суперкар от концерна "Калашников" — очень нишевой продукт, но это не исключает того, что в России найдутся покупатели на предполагаемый к выпуску ограниченный тираж автомобиля, прокомментировал РИА Новости управляющий директор "Авито Авто" Иван Гуз.

В четверг концерн "Калашников" объявил о разработке технологии электрического суперкара, который в перспективе сможет составить конкуренцию мировым лидерам отрасли, в том числе американской Tesla. В настоящее время идея суперкара CV-1 воплощена в кузове ретро автомобиля Иж-21252 "Комби". Его номинальная мощность — 220 кВт, а запас хода составляет 350 километров.

"К 2030 году, по прогнозам экспертов BCG, доля гибридных и электрических авто достигнет 50% от всех продаж машин в мире. Производитель, готовый предложить качественную массовую модель в этом сегменте в течение трех лет, имеет возможность в перспективе завоевать значительную часть локального рынка как минимум. Уже сейчас на рынок электромобилей выходят известные бренды, имеющие ряд преимуществ перед Tesla", — рассуждает эксперт.

Одним из основных преимуществ своей технологии "Калашников" называет систему модульного управления элементами питания, позволяющую достигать силы тока 2000А (в перспективе 3000А) с контролем составных элементов в режиме реального времени. Батарея электрокара емкостью 90 кВт.ч запитывает "революционный инвертор" с габаритами 50х50х100 сантиметров и массой в 50 килограммов и позволяет достигать мощности до 1,2 МВт, отмечает компания.

"Калашников" на данный момент, вероятно, планирует создать аналог Rimac Concept_One/Two (хорватский концепт спортивного электромобиля. — Прим. ред.), однако по озвученным концерном техническим характеристикам эта модель уступает Tesla. На данный момент все авто, о которых идет речь, – это очень нишевой продукт. Что не исключает того, что в России найдутся покупатели на предполагаемый к выпуску ограниченный тираж – автомобиль специфический, но очень колоритный. Надеюсь, конструкторы из "Калашникова" пойдут дальше концепта и подготовят модель к серийному выпуску", — резюмировал Гуз.