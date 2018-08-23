В Сети оценили концепт конкурента Tesla от "Калашникова"

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пользователи соцсетей прокомментировали представленный концерном "Калашников" электрический суперкар CV-1, выполненный в кузове ретроавтомобиля ИЖ-21252 "Комби".

В концерне заявили, что в основу концепции лег ряд оригинальных систем собственной разработки. Эти технологии помогут "Калашникову" встать в один ряд с такими производителями электрокаров, как Tesla, отметили в компании.

Многие пользователи пошутили над ретро-дизайном представленной машины.

"Концерн "Калашников" против Маска: Иж-Комби будет соперничать с Теслой", — иронизирует @Faberge_.

"Вы уже чувствуете запах будущего?" — поинтересовался @crazy_kutas.

Тем не менее, многим пользователям пришелся по вкусу внешний вид электрокара.

"Калашников, конечно, троллит… Но решение с кузовом мне нравится", — написал @Ledorub.

"Все новое — это хорошо забытое старое", — отметил @shchukaFSO.

Не обошлось и без шуток про владельца Tesla.

"Как тебе такая конкуренция, Илон Маск?" — задался вопросом @WolfcharaWS.

А кто-то с помощью фотошопа "отправил" разработку "Калашникова" на орбиту к кабриолету Tesla Roadster, который Маск в начале февраля запустил в космос ракетой Falcon Heavy.